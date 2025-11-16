Португалия — Армения: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Португалия — Армения.

Ставка: индивидуальный тотал Португалии больше 3.5 за 2.06.

«Подходит к концу отборочный турнир к чемпионату мира среди европейских сборных. Во многих группах уже всё решено, а где-то надо командам просто узаконить свой лидерский статус и оформить себе путёвку на чемпионат мира. Например, в группе F. Сборная Португалии должна была досрочно себе обеспечить поездку в США, Канаду и Мексику, тем не менее португальцы в последних двух матчах набрали только одно очко, сыграв вничью с Венгрией и неожиданно проиграв Ирландии. Ещё и потеряли Криштиану Роналду.

И вот Португалия дома в последнем туре сыграет со сборной Армении — без Криштиану Роналду, который за прямую красную карточку, возможно, ещё и пропустит матчи чемпионата мира в следующем году. Но, возможно, без Криштиану даже побыстрее будет португальская команда. Она сыграет на стадионе «Драгау» в Порту. И никто не поймёт команду Роберто Мартинеса, если она на финише пропустит вперёд сборную Венгрии. Венгры играют дома против Ирландии. Но португальцы зависят только от себя, им надо обязательно выиграть, и тогда всё у них будет хорошо. Можно даже сыграть вничью, но о ничьей думать точно португальской команде не надо.

В первом матче команд в Ереване Португалия отгрузила пять мячей в ворота сборной Армении. Я думаю, что здесь минимум четыре обязательно забьют — даже в отсутствие Роналду. Возвращается после дисквалификации Бруну Фернандеш, есть Витинья, есть Невеш, есть Гонсалу Рамуш. В общем, мне кажется, Португалия порезвится в матче против Армении и минимум четыре мяча забьёт. Мой прогноз — «индивидуальный тотал Португалии больше 3.5» за 2.06», — приводит слова Генича «РБ Спорт».