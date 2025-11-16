Скидки
Албания — Англия: прогноз Константина Генича на матч квалификации чемпионата мира

Албания — Англия: прогноз Константина Генича на матч квалификации чемпионата мира
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Албания — Англия.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.06.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Албания
Не начался
Англия
«В группе K сборная Англии просто феерит, великолепная игра команды Томаса Тухеля. Англичане опередили всех конкурентов: семь матчей — семь побед, ни одного мяча не пропущено. И я думаю, что глобальная задача на матч в Тиране против сборной Албании — постараться не пропустить. Понятно, что Англия может и не выиграть, сыграть вничью 0:0. Албанцы заняли второе место. И сербы их уже никак не обгонят. Для Албании это просто потрясающий результат. Ключевой, наверное, была победа 1:0 в гостях как раз над Сербией. Но здесь хочется громко хлопнуть дверью напоследок в этом календарном году и сыграть ударно против сборной Англии.

Повторюсь, англичане ни одного мяча не пропустили. Албания пропустила всего три. Албанцы тоже очень круто играют в обороне: в этом отборе только два мяча пропустили от Англии и один от Латвии на выезде. От сербов, например, сборная Албании вообще ни одного мяча не пропустила за два матча.

Я предполагаю, что в этом матче будет «низ». Игра полутоварищеский статус будет носить. У англичан сыграют те, кто мало играл. Кому-то даст отдохнуть Тухель, они посмотрят на матч с трибуны, может быть, вообще не поедут в Албанию. Сыграют резервисты у сборной Англии, но им тоже хочется себя показать, разумеется, себя проявить. Кто же этого не хочет?!

Мой прогноз — «тотал меньше 2.5» за 2.06. И я бы даже так, может быть, подстраховался слегка — «тотал меньше 3» за 1.6. «Верх» здесь я, честно говоря, не вижу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

