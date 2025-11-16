Азербайджан — Франция: прогноз Константина Генича на игру квалификации ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Азербайджан — Франция.

Ставка: победа Франции всухую за 1.65.

«Сборная Франции, занявшая первое место в своей группе D, в последнем туре сыграет в Баку против сборной Азербайджана. И эта сборная Азербайджана явный аутсайдер группы. Здесь ещё также Исландия и Украина в квартете. Но французы очень уверенно прошли групповой турнир, ранее обыграли Украину со счётом 4:0. Учитывая практически товарищеский статус матча, Дешам даст сыграть тем, кто мало играл в предыдущих встречах. Но у французов такая обойма, что азербайджанцам будет очень и очень непросто.

Пока Азербайджан забил в пяти матчах только два мяча, забить сборной Франции будет, как мне кажется, очень сложно. В первой игре между этими командами была крупная победа французов — 3:0. Здесь может быть поскромнее. На мой взгляд, Франция не пропустит, в каком бы она составе ни была, с какими бы то ни было исполнителями в обороне. Думаю, Франция просто не даст много создать Азербайджану и выиграет эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».