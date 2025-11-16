Италия — Норвегия: прогноз Константина Генича на встречу отбора ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Италия — Норвегия.

Ставка: обе забьют за 1.62.

«Так ожидался, так анонсировался и так интригующе выглядел матч последнего тура в группе I между Норвегией и Италией. Но, к сожалению, никакой драмы не будет, потому что Норвегия опережает Италию на три очка, итальянцам надо выиграть с разницей в 20 мячей примерно, чтобы обойти скандинавов. Однако вряд ли такое мы увидим в этом матче.

Встреча пройдёт в Милане на «Сан-Сиро». Но для Гаттузо это принципиальная игра, потому что в первом матче норвежцы вообще шансов не оставили итальянцам — одержали победу 3:0. Очень круто тогда смотрелись и Сёрлот, и Эдегор, и, разумеется, Холанд. Эдегор сейчас травмирован. Ранее Норвегия выиграла 4:1 у сборной Эстонии, по два мяча забили Сёрлот и Холанд.

Думаю, и для норвежцев тоже игра принципиальная, потому что они пока все семь матчей в группе выиграли, хочется, наверное, пройти без потерь этот отборочный турнир. Следовательно, жду открытый футбол в исполнении двух команд. «Обе забьют» здесь напрашивается за 1.62. Итальянцы достаточно много пропускали в этом отборочном цикле. Да, в последних двух матчах от Израиля и Молдовы ничего не пропустили, однако всё-таки напротив них не Норвегия была. «Обе забьют» за 1.62 как основной прогноз на этот матч. И рассмотрел бы комбо — «обе забьют тотал больше 2.5». Здесь коэффициент уже приближается к «двойке», — приводит слова Генича «РБ Спорт».