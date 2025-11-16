Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Италия — Норвегия: прогноз Константина Генича на встречу отбора ЧМ-2026

Италия — Норвегия: прогноз Константина Генича на встречу отбора ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Италия — Норвегия.

Ставка: обе забьют за 1.62.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Так ожидался, так анонсировался и так интригующе выглядел матч последнего тура в группе I между Норвегией и Италией. Но, к сожалению, никакой драмы не будет, потому что Норвегия опережает Италию на три очка, итальянцам надо выиграть с разницей в 20 мячей примерно, чтобы обойти скандинавов. Однако вряд ли такое мы увидим в этом матче.

Встреча пройдёт в Милане на «Сан-Сиро». Но для Гаттузо это принципиальная игра, потому что в первом матче норвежцы вообще шансов не оставили итальянцам — одержали победу 3:0. Очень круто тогда смотрелись и Сёрлот, и Эдегор, и, разумеется, Холанд. Эдегор сейчас травмирован. Ранее Норвегия выиграла 4:1 у сборной Эстонии, по два мяча забили Сёрлот и Холанд.

Думаю, и для норвежцев тоже игра принципиальная, потому что они пока все семь матчей в группе выиграли, хочется, наверное, пройти без потерь этот отборочный турнир. Следовательно, жду открытый футбол в исполнении двух команд. «Обе забьют» здесь напрашивается за 1.62. Итальянцы достаточно много пропускали в этом отборочном цикле. Да, в последних двух матчах от Израиля и Молдовы ничего не пропустили, однако всё-таки напротив них не Норвегия была. «Обе забьют» за 1.62 как основной прогноз на этот матч. И рассмотрел бы комбо — «обе забьют тотал больше 2.5». Здесь коэффициент уже приближается к «двойке», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Италия — Норвегия. Побеждайте, нам не жалко
Италия — Норвегия. Побеждайте, нам не жалко
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android