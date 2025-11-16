Венгрия — Ирландия: прогноз Алексея Андронова на отборочную игру ЧМ-2026

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Венгрия — Ирландия.

Ставка: Венгрия не проиграет и тотал больше 1.5 за 1.75.

«Отборочный матч к чемпионату мира. Это прямая борьба за шанс отобраться на этот турнир. Вряд ли можно говорить о прямой путёвке, хотя математически пока шансы есть и у тех и у других. Но всё-таки Португалии играть с Арменией, пусть и без Криштиану Роналду. Я думаю, рассчитывать на то, что Португалия проиграет, практически невозможно. Так что Венгрия и Ирландия борются за выход в стыковые матчи.

Ирландцев только победа устраивает в этой игре. Довольно сложно на неё будет рассчитывать, несмотря на то что Ирландия обыграла Португалию. Но Португалия — команда странная, она порой теряет концентрацию там, где этого никак не предугадаешь. Мне кажется, что матч с Арменией на выезде является более показательным для Ирландии. Они его проиграли со счетом 1:2, причём по ходу матча счет был 2:0 в пользу сборной Армении.

Венгрия всё-таки по игрокам посильнее, плюс Марко Росси — достаточно неплохой тренер, он понимает прекрасно, на какие педали нужно нажимать для того, чтобы команда шла к результату. Тем более тут все понимают, что на кону. Венгрия не играла на чемпионатах мира с 1986 года, с чемпионата в Мексике. Ирландия не играла с 2002 года, то есть, наверное, будет запредельная мотивация у тех и у других.

Но всё-таки Венгрия играет дома, поэтому исходил бы я из этого. Выберу ставку «Венгрия не проиграет и тотал больше 1.5» с коэффициентом 1.75. Думаю, что 1:1 — это очень вероятный результат матча. Но это вынудит Ирландию в концовке раскрыться, и, возможно, венгры там забьют и второй мяч. Вот так выглядит мой анализ», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».