Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Азербайджан — Франция: ставка Игоря Семшова на матч отбора ЧМ-2026 16 ноября

Азербайджан — Франция: ставка Игоря Семшова на матч отбора ЧМ-2026 16 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Азербайджан – Франция.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.93.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Азербайджан
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Страна огней» продолжает терпеть неудачи: команда Айхана Аббасова вновь оказалась в низшем дивизионе D Лиги наций и не смогла пройти квалификацию к ЧМ. Единственный яркий момент — домашняя ничья с Украиной (1:1) сразу после увольнения тренера Фернанду Сантуша, но этих эмоций надолго не хватило. На отдельных отрезках азербайджанцы сопротивлялись, но очков заработать так и не смогли. За прошедшие две встречи бремя лидерства в раздевалке взял на себя 33-летний Эмин Махмудов, показавший уверенную игру в центре поля.

Ближайший резерв получает возможность заявить о себе: после убедительной победы над Украиной (4:0) «трёхцветные» гарантировали себе участие в ЧМ. Особенно ярко в этой встрече выступил Килиан Мбаппе, став вторым по молодости игроком, забившим 400 голов (после Пеле), и первым за 34 года, кто забил в шести матчах подряд за сборную. В Баку «синим» придётся обойтись без Мбаппе и лидеров атаки, как показала выездная игра с Исландией (2:2), где ротация привела к потерям очков. Однако для ближайшего матча против Азербайджана у резервного состава гостей должны быть более благоприятные условия.

Подопечные Айхана Аббасова вновь сосредоточены на обороне, как и в гостевых матчах. Французы под руководством Дидье Дешама на «Парк-де-Пренс» забили три мяча с трудом. Улучшить результат в нынешних условиях трудно. Рекомендую поставить на тотал меньше 3.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Квалификация ЧМ-2026: Украина — на волоске от провала, Англии ничего не нужно
Квалификация ЧМ-2026: Украина — на волоске от провала, Англии ничего не нужно
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android