Азербайджан — Франция: ставка Игоря Семшова на матч отбора ЧМ-2026 16 ноября

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Азербайджан – Франция.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.93.

«Страна огней» продолжает терпеть неудачи: команда Айхана Аббасова вновь оказалась в низшем дивизионе D Лиги наций и не смогла пройти квалификацию к ЧМ. Единственный яркий момент — домашняя ничья с Украиной (1:1) сразу после увольнения тренера Фернанду Сантуша, но этих эмоций надолго не хватило. На отдельных отрезках азербайджанцы сопротивлялись, но очков заработать так и не смогли. За прошедшие две встречи бремя лидерства в раздевалке взял на себя 33-летний Эмин Махмудов, показавший уверенную игру в центре поля.

Ближайший резерв получает возможность заявить о себе: после убедительной победы над Украиной (4:0) «трёхцветные» гарантировали себе участие в ЧМ. Особенно ярко в этой встрече выступил Килиан Мбаппе, став вторым по молодости игроком, забившим 400 голов (после Пеле), и первым за 34 года, кто забил в шести матчах подряд за сборную. В Баку «синим» придётся обойтись без Мбаппе и лидеров атаки, как показала выездная игра с Исландией (2:2), где ротация привела к потерям очков. Однако для ближайшего матча против Азербайджана у резервного состава гостей должны быть более благоприятные условия.

Подопечные Айхана Аббасова вновь сосредоточены на обороне, как и в гостевых матчах. Французы под руководством Дидье Дешама на «Парк-де-Пренс» забили три мяча с трудом. Улучшить результат в нынешних условиях трудно. Рекомендую поставить на тотал меньше 3.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».