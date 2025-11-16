Азербайджан — Франция: прогноз Дмитрия Градиленко на отборочную встречу чемпионата мира

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Азербайджан – Франция.

Ставка: последняя жёлтая карточка до 77-й минуты за 1.83.

«Заключительный матч отборочного турнира к ЧМ-2026. В Баку сыграют сборные Азербайджана и Франции. Матч для прогноза мне достался, с одной стороны, лёгкий — французы в разы сильнее, прогноз на их победу с форой (-2.5) кажется вполне реальным. С другой стороны, сложный, по причине того, что какой бы ни был результат, он не изменит места, занимаемые командами в таблице перед стартовым свистком (Франция — первая, Азербайджан — четвёртый). Эту встречу можно назвать товарищеской. В каком составе выйдут французы, не так важно, у них два, а то и три состава, которые могут легко обыграть Азербайджан, но Мбаппе, как пишет пресса, точно не сыграет.

Первый матч, который состоялся 10 октября в Париже, французы выиграли легко (3:0). Мбаппе в добавленное время к первому тайму счёт открыл. Кстати, и в последнем матче с Украиной французы, имея огромное преимущество по всем показателям, не смогли забить в первом тайме. Поэтому один из вариантов для прогноза — тотал первого тайма меньше 1.5.

Ещё есть предложение по прогнозам на количество жёлтых карточек. Так как матч можно назвать товарищеским, яростной борьбы, жёстких единоборств и конфликтов между игроками мы, надеюсь, не увидим. Если, конечно, арбитр матча Трейманис не будет ничего выдумывать. Надежда на то, что матч, условно, товарищеский. Здесь неплохо будет смотреться тотал ЖК меньше 2.5.

А я выбираю ставку, что после 77-й минуты предупреждений мы не увидим. Надеюсь, концовка в этой игре пройдёт спокойно», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».