Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Италия — Норвегия: прогноз Александра Мостового на игру квалификации чемпионата мира

Италия — Норвегия: прогноз Александра Мостового на игру квалификации чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Италия – Норвегия.

Ставка: победа Италии за 2.08.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Об этом матче и говорить нечего, а много и не придётся. Норвегия во главе с Холандом обеспечила себе прямую путёвку на чемпионат мира 2026 года. Италия занимает второе место и будет играть стыковые матчи, поэтому ситуация у них разная, отношение к этой игре тоже будет разным.

Думаю, норвежцам упираться не придётся, а итальянцам нужно. Всё-таки Италия такая команда, где болельщики всегда требуют побед, атмосфера такая, что просто выйти и отбыть номер не получится. Плюс Гаттузо — тренер, который прекрасно понимает, что нужно выигрывать, нужно выполнить базовый минимум — получить уверенность и готовиться к стыковым матчам заранее. Поэтому здесь, конечно, Италия может выиграть, логика в этом есть. У итальянцев идёт обновление команды, много новеньких молодых ребят. Вот они сейчас с Молдавией играли — видел, как тяжело им было, однако всё равно видно, потенциал есть, просто им нужно время.

Поэтому думаю, с минимальным счётом, например, 2:1, итальянцы выиграют. А Норвегия, в принципе, уже своё дело сделала: вышли на ЧМ-2026, успех есть, могут дать многим отдохнуть, потому что игроки все выступают в чемпионатах, нагрузки большие. Не удивлюсь, если тот же Холанд не выйдет в основе — рисковать никто не будет. Так что жду победу сборной Италии в этом матче», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Италия — Норвегия. Побеждайте, нам не жалко
Италия — Норвегия. Побеждайте, нам не жалко
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android