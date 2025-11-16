Италия — Норвегия: прогноз Александра Мостового на игру квалификации чемпионата мира

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Италия – Норвегия.

Ставка: победа Италии за 2.08.

«Об этом матче и говорить нечего, а много и не придётся. Норвегия во главе с Холандом обеспечила себе прямую путёвку на чемпионат мира 2026 года. Италия занимает второе место и будет играть стыковые матчи, поэтому ситуация у них разная, отношение к этой игре тоже будет разным.

Думаю, норвежцам упираться не придётся, а итальянцам нужно. Всё-таки Италия такая команда, где болельщики всегда требуют побед, атмосфера такая, что просто выйти и отбыть номер не получится. Плюс Гаттузо — тренер, который прекрасно понимает, что нужно выигрывать, нужно выполнить базовый минимум — получить уверенность и готовиться к стыковым матчам заранее. Поэтому здесь, конечно, Италия может выиграть, логика в этом есть. У итальянцев идёт обновление команды, много новеньких молодых ребят. Вот они сейчас с Молдавией играли — видел, как тяжело им было, однако всё равно видно, потенциал есть, просто им нужно время.

Поэтому думаю, с минимальным счётом, например, 2:1, итальянцы выиграют. А Норвегия, в принципе, уже своё дело сделала: вышли на ЧМ-2026, успех есть, могут дать многим отдохнуть, потому что игроки все выступают в чемпионатах, нагрузки большие. Не удивлюсь, если тот же Холанд не выйдет в основе — рисковать никто не будет. Так что жду победу сборной Италии в этом матче», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».