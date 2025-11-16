Италия — Норвегия: ставка Игоря Семшова на матч в Милане

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов дал прогноз на матч Италия – Норвегия.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.09.

«Хозяева под руководством Дженнаро Гаттузо продолжают побеждать, хотя испытывают трудности. Коуч сборной Италии одержал пять побед в пяти матчах, но соперниками были лишь команды уровня Израиля, Эстонии и Молдавии, которая едва не создала сенсацию. За семь матчей команда забила 20 голов — лучший показатель в Европе, уступая только трём сборным, включая Норвегию. В 86% игр итальянцы забивали дважды или больше. Джанлука Манчини – универсальная находка хозяев, способный как отработать в обороне, так и включиться в атаку и забить. Между прочим, за последние две встречи – два забитых мяча. Соперникам стоит призадуматься.

«Викинги» — команда, которая не щадит соперников. 2025 год считается одним из лучших в истории. Игроки Столе Сольбаккена выиграли восемь из девяти матчей, единственная ничья — бесполезный товарищеский поединок с Новой Зеландией. В квалификации они забили 33 мяча, что является рекордом турнира. Главная звезда — Эрлинг Холанд, каждую игру делает угрозой для противника: он забил 14 мячей и не оставался без гола ни разу, вселяя страх в защитников по всему миру.

Ожидается яркий футбол: команды — лидеры по забитым мячам в отборе. Италия и Норвегия — обе любят атаковать. Рекомендую поставить на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».