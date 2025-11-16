«Торпедо» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Авангард».

Ставка: победа «Торпедо» и ТМ 5.5 за 4.80.

«В четверг «Авангард» прервал серию из трёх поражений подряд. Но фаворитом в Нижнем Новгороде будут отнюдь не омичи. «Торпедо» после октябрьского спада сумело серьезно прибавить и прямо сейчас это одна из самых эффективных команд КХЛ. В последние три недели волжане провели семь матчей и все семь выиграли. Причём в соперниках по ходу этой серии были не только аутсайдеры вроде «Сибири» и ХК «Сочи», но и такие топ-клубы, как «Автомобилист», ЦСКА и даже «Локомотив».

Нижегородцы умеют строго играть в обороне и рационально используют голевые шансы. Против дисциплинированного, сыгранного и знающего свои сильные стороны соперника шансов у «Авангарда» немного. Недавняя победа над «Трактором» не впечатлила – она состоялась лишь потому, что у челябинцев проблем ещё больше, чем у «ястребов». «Торпедо» запросто может засушить звёздного оппонента так же, как недавно были засушены ЦСКА и «Локомотив». Зрители матча увидят максимум 4 гола на двоих и победу хозяев с разницей в одну-две шайбы», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».