СКА — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 16 ноября

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Металлург».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.97.

«Плохими выступлениями в первых месяцах регулярки СКА сам себя загнал в угол. Подняться в зону плей-офф не помогла даже недавняя серия из трёх побед подряд. А до декабрьской паузы у армейцев настоящий «календарь смерти» — либо встречи с топ-клубами, либо выезд на Дальний Восток. Поэтому команда Ларионова не может позволить себе пожертвовать ни одной игрой. Даже такой, как против «Магнитки», где шансов даже при полной самоотдаче у хозяев немного.

«Металлург» сильнее во всех компонентах. Сыгранность, тренерская рука, управляемость, эффективность игры лидеров, глубина состава. Неслучайно у команды Разина пять побед подряд, да ещё и с общей разницей 21:8. И не сказать, чтобы СКА намного сильнее тех, кого в последнее время уверенно обыгрывают уральцы. Нервов, конечно, в Питере будет много, штрафных минут, скорее всего, тоже. Как и заброшенных шайб – тотал в 6-7 голов выглядит верным вариантом выигрыша», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».