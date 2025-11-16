Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 16 ноября

СКА — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 16 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Металлург».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.97.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Плохими выступлениями в первых месяцах регулярки СКА сам себя загнал в угол. Подняться в зону плей-офф не помогла даже недавняя серия из трёх побед подряд. А до декабрьской паузы у армейцев настоящий «календарь смерти» — либо встречи с топ-клубами, либо выезд на Дальний Восток. Поэтому команда Ларионова не может позволить себе пожертвовать ни одной игрой. Даже такой, как против «Магнитки», где шансов даже при полной самоотдаче у хозяев немного.

«Металлург» сильнее во всех компонентах. Сыгранность, тренерская рука, управляемость, эффективность игры лидеров, глубина состава. Неслучайно у команды Разина пять побед подряд, да ещё и с общей разницей 21:8. И не сказать, чтобы СКА намного сильнее тех, кого в последнее время уверенно обыгрывают уральцы. Нервов, конечно, в Питере будет много, штрафных минут, скорее всего, тоже. Как и заброшенных шайб – тотал в 6-7 голов выглядит верным вариантом выигрыша», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android