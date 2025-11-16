Португалия — Армения: прогноз на матч

Прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Португалия — Армения от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: Португалия победит с форой (-3) за 1.90.

Португалия после болезненного выезда в Дублин (0:2) подходит к игре с Арменией с простой задачей. Победа на домашнем стадионе обеспечит прямой выход на ЧМ-2026. Португальцы лидируют в группе F, но с отрывом лишь в два очка от ближайшего преследователя. Риск провала существует. Поэтому акцент в игре с аутсайдером наверняка будет сделан на контроль и аккуратный старт без лишнего риска.

Главная новость перед матчем — дисквалификация Криштиану Роналду после скандального удаления в Ирландии. Зато возвращается Бруну Фернандеш после одноматчевой санкции. Это хорошие вести. У Армении серьёзных новых потерь не заявлено, но это вряд ли поможет. В сентябре дома команда Егиша Меликяна уступила ближайшему сопернику со счётом 0:5 — разница в классе ощутима.

Хозяева, мотивированные после осечки, будут владеть мячом и методично давить позиционными атаками. И наверняка добьются своего. Мы бы ждали сценария, который будет похож на тот, что был в прошлой очной встрече. Даже без Роналду глубины и качества у португальцев хватает. Гостям будет очень сложно избежать разгрома.