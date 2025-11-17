«Локомотив» — «Салават Юлаев»: стал известен фаворит матча КХЛ

17 ноября 2025 года в Ярославле состоится матч КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и «Салават Юлаев». Начало — в 19:00 мск. Ярославцы потерпели первое поражение на своём льду. Время начинать новую победную серию?

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.40, а шансы уфимцев по итогам 60 минут оценили в 6.50.

Ничья и овертайм идут с коэффициентом 5.40.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.20, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.65.

Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.97.