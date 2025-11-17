«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч в Ярославле

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Локомотив» победит + тотал меньше 5.5 гола за 2.45.

Дела у «Салавата» если не налаживаются, то, по крайней мере, стабилизируются. А это уже позитив. Все мы знаем, в какой непростой финансовой ситуации оказался клуб из Уфы. А сейчас даже состав укрепляют. Так что с Виктора Козлова будет большой спрос — в плей-офф надо попадать, как ни крути. Свой последний матч «Салават» выиграл у СКА, но до этого были поражения от «Лады» и «Нефтехимика». Есть над чем работать. Пока уфимцы девятые на Востоке, но у них меньше игр в сравнении с конкурентами. Можно сказать, по потерянным очкам «Салават» проходит в плей-офф.

Но запас встреч нужно ещё реализовать, пополнить свою копилку. А сделать это в Ярославле будет непросто. Команды играли совсем недавно — 2 ноября в Уфе. И там «Локомотив» не оставил шансов сопернику — 4:1. А если вспомнить прошлый сезон, то с учётом серии плей-офф серия побед ярославцев над «Салаватом» составляет уже пять матчей.

Вот и получается, что крыть команде Козлова совершенно нечем. Гостевая встреча с мотивированным лидером, у которого и класс, и глубина состава выше. Поэтому победа «Локомотива» здесь читается. А ещё предлагаем добавить «низовой» вариант. «Салават Юлаев» в ноябрьских матчах еле-еле преодолевает отметку в 1,5 шайбы за игру. «Локомотив» результативнее, однако багаж Игоря Никитина даёт о себе знать. Здоровый прагматизм, который приносит результат, всех устраивает. Поэтому смело добавляем к победе ярославцев опцию ТМ 5.5 и делаем хорошую ставку.