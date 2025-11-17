Названы шансы сборной Нидерландов победить Литву

17 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Нидерландов и Литвы, выступающие в группе G. Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.06, что равно приблизительно 93% вероятности.

Победа Литвы оценивается коэффициентом 52.0 (1%). Ничейный исход можно найти в линии за 16.0 (6%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.23.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.50.