Нидерланды — Литва: прогноз на игру в Амстердаме

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Нидерланды — Литва от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 4 гола за 1.88.

Сборная Нидерландов практически заработала прямую путёвку на чемпионат мира, устроит даже поражение. Лишь бы не крупное. Литва же в пятницу не играла (в группе G выступают пять команд), а теперь получает шанс набраться впечатлений в заключительной игре квалификации.

Скорее всего, на своём поле подопечные Рональда Кумана бросать вёсла не станут. Лучший футбол, конечно, не покажут, но и дурака валять не решатся. Тем более на нескольких позициях в команде ведётся ожесточённая конкуренция. На таком фоне каждый удачный матч для конкретного футболиста (особенно перед родными болельщиками) повышает шансы поехать на ЧМ-2026 в качестве основного.

И всё же предпосылок для крупной победы немного. Литва лишь однажды пропустила больше двух мячей (те самые 2:3), а Нидерланды куражились только с Мальтой. Поверить в три мяча от фаворита легко, четыре видятся потолком. А на тотал меньше 4 голов выставлен приятный коэффициент 1.88. Если зрители увидят именно четыре мяча, произойдёт возврат ставки. Подстрахуемся.