Названы шансы сборной Германии победить Словакию в отборе ЧМ-2026

Названы шансы сборной Германии победить Словакию в отборе ЧМ-2026
17 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Германии и Словакии, выступающие в группе А. Игра пройдёт на немецком стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.25, что равно приблизительно 78% вероятности.

Победа Словакии оценивается коэффициентом 12.3 (7%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.10 (15%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

