Германия — Словакия: прогноз «Чемпионата»

Германия — Словакия: прогноз «Чемпионата»
Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Германия — Словакия от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: Германия победит всухую за 1.95.

Предстоящая игра для сборной Словакии — из серии «А что? А вдруг?» Задачу-минимум выполнили, теперь поедут в Лейпциг показать себя. А там, если очень повезёт, ещё и за первое место в группе зацепятся. Задача, прямо скажем, со звёздочкой. Нужно на заказ побеждать одну из сильнейших команд мира на её поле. Букмекеры в такой расклад совсем не верят.

Спорить с ними сложно. Всё очень просто: сборная Словакии далеко не лучшим образом действует первым номером, а здесь ей предстоит играть только на победу. Немцы наверняка заберут мяч и станут атаковать, однако с оглядкой на свои ворота, осторожненько. А без пространства рассчитывать гостям останется разве что на стандартные положения. Судя по ожидаемому рисунку игры, их будет немного.

На таком фоне вырисовывается победа сборной Германии всухую за 1.95. Вариант попроще — «обе забьют — нет» за 1.75. Предпосылок к огромному количеству голов немного, но свои два-три мяча фаворит наверняка найдёт. Лезть в форы опасно, так что предпочтём осторожный вариант.

