Черногория — Хорватия: определён фаворит матча квалификации ЧМ-2026

Черногория — Хорватия: определён фаворит матча квалификации ЧМ-2026
17 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Черногории и Хорватии, выступающие в группе L. Игра пройдёт на стадионе «Под Горицом» в Подгорице (Черногория). Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Хорватии предлагается с коэффициентом 1.39, что равно приблизительно 70% вероятности.

Победа Черногории оценивается коэффициентом 8.80 (11%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.10 (19%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

