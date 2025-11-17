Черногория — Хорватия: прогноз на матч 17 ноября

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Черногория — Хорватия от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: победа сборной Черногории с форой (+1.5) за 1.833.

Черногория ещё в октябре потеряла все шансы даже на второе место. А сборной Хорватии и подавно ничего не нужно. У неё жизнь и так удалась! Вопрос о первом месте и прямой путёвке на ЧМ был закрыт в пятницу в игре с Фарерскими островами. Впереди ничего не решающая игра с крепким середняком, да ещё и на чужом поле. О чём это говорит?

Правильно. Лишний раз рисковать здоровьем лидеров никто не станет. Календарь и без того плотный, отдыхать некогда. Тренерский штаб Златко Далича наверняка проведёт широкую ротацию, проверит ближайший резерв и с чистой совестью отправит футболистов по клубам. По идее, у сборной Черногории будут шансы. Если повезёт, можно даже зацепиться за очки.

В октябре экспериментальный состав хорватов испытывал трудности с Гибралтаром на своём поле. 3:0, но два мяча забили в последние 15 минут, после выхода целого ряда исполнителей основы. Черногория всё же посильнее будет. В ту же пятницу сумела выиграть очную встречу со счётом 2:1. Да и игры бывших членов Югославии по традиции отличаются принципиальностью.

Скорее всего, на своём поле аутсайдер сделает всё возможное. На 1Х выставлен мощнейший коэффициент 3.50. Однако если не хотите рисковать, рассмотрите победу Черногории с форой (+1.5) за 1.83. Мы, пожалуй, остановимся на втором варианте. Ставка сыграет, даже если хорваты одержат победу с разницей в один мяч.