Германия — Словакия: прогноз Алексея Гасилина на матч отбора ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Германия — Словакия.

Ставка: победа Германии и ТБ 2.5 за 1.68.

«Германия играет дома с ясной задачей — победа над Словакией. Статус встречи серьёзный: немцам необходимо оформить выход напрямую на ЧМ-2026. Словакия уже однажды удивила — в прошлом матче выиграла у немцев 2:0, что доказало: ошибки могут дорого стоить. У хозяев состав обновляется, и выходят молодые исполнители вроде Вирца и Вольтемаде, которые в состоянии добыть более чем уверенную победу. Сборная Германии настроена добыть три очка и отомстить за последний очный проигранный матч, так что голов здесь будет предостаточно», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».