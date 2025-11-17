Германия — Словакия: прогноз Алексея Гасилина на матч отбора ЧМ-2026
Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Германия — Словакия.
Ставка: победа Германии и ТБ 2.5 за 1.68.
ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 6-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Германия играет дома с ясной задачей — победа над Словакией. Статус встречи серьёзный: немцам необходимо оформить выход напрямую на ЧМ-2026. Словакия уже однажды удивила — в прошлом матче выиграла у немцев 2:0, что доказало: ошибки могут дорого стоить. У хозяев состав обновляется, и выходят молодые исполнители вроде Вирца и Вольтемаде, которые в состоянии добыть более чем уверенную победу. Сборная Германии настроена добыть три очка и отомстить за последний очный проигранный матч, так что голов здесь будет предостаточно», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».
