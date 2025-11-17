Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Германия — Словакия: прогноз Алексея Гасилина на матч отбора ЧМ-2026

Германия — Словакия: прогноз Алексея Гасилина на матч отбора ЧМ-2026
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Германия — Словакия.

Ставка: победа Германии и ТБ 2.5 за 1.68.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 6-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Германия играет дома с ясной задачей — победа над Словакией. Статус встречи серьёзный: немцам необходимо оформить выход напрямую на ЧМ-2026. Словакия уже однажды удивила — в прошлом матче выиграла у немцев 2:0, что доказало: ошибки могут дорого стоить. У хозяев состав обновляется, и выходят молодые исполнители вроде Вирца и Вольтемаде, которые в состоянии добыть более чем уверенную победу. Сборная Германии настроена добыть три очка и отомстить за последний очный проигранный матч, так что голов здесь будет предостаточно», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Германия — Словакия. А что? А вдруг?
Германия — Словакия. А что? А вдруг?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android