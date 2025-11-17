Скидки
Германия — Словакия: прогноз Романа Павлюченко на встречу отбора ЧМ-2026

Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Германия — Словакия.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.74.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 6-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Словакия
«Немцы играют дома. Им нужна ничья, чтобы выйти на чемпионат мира. Поэтому вообще проблем никаких не будет. Понятно, Словакии нужна победа, но думаю, у словаков шансов нет. Германия есть Германия. Если сравнивать класс и уровень футболистов, это небо и земля. Мне кажется, понимая, что им достаточно ничьи, немцы всё равно будут играть на победу. И полагаю, они выиграют. Словакам будет очень тяжело, ещё и на выезде. Ладно дома — могли бы зацепиться. Но в Германии… Как говорят: все играют в футбол, но выигрывают всегда немцы.

Победа у немцев будет не то чтобы лёгкая, но уверенная. Они в хорошей ситуации: дома играют, понимают, что Словакия сегодня им не соперник. Да, словаки могут упереться, биться, но с Германией будет тяжело. И Германия понимает, им нужно всего одно очко, чтобы выйти, однако они не та команда, которая будет играть на ничью от обороны. Они будут играть первым номером на победу. Словакам в этом матче не позавидуешь.

Немецкая команда играет на результат. Они понимают, что нужна прямая путёвка на ЧМ-2026, поэтому будут настроены максимально серьёзно. Думаю, они забьют два–три мяча. В последних матчах Германия забила 10 голов и пропустила всего однажды. У них в атаке всё хорошо, в обороне тоже хорошо — много забивают, мало пропускают. Поэтому при всём уважении к Словакии на выезде у них шансов вообще никаких нет.

Германия — это порядок, класс и уровень футболистов. Понимают, что играют дома, поэтому нужна победа. Они не будут играть на ничью, только на победу. Поэтому расклад такой: 2:0 или 3:0 Германия выиграет. Даже несмотря на то что Словакии нужна победа, чтобы выйти из группы. По моему мнению, шансов никаких нет у Словакии в матче с Германией», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

