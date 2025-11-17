«Сибирь» — «Шанхайские Драконы»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» – «Шанхайские Драконы».

Ставка: ТБ 5 за 1.80.

«У «Сибири» после смены тренера предсказуемая эмоциональная встряска со знаком «плюс». В субботнем матче с «Динамо» команда понравилась как минимум самоотдачей. От поражения это не спасло. Второй раз в своей истории новосибирцы проиграли 12 встреч подряд. Для того чтобы не установить абсолютный антирекорд всех времён, надо побеждать сегодня «Драконов». И с задачей взять два очка хозяева, скорее всего, справятся.

Ведь соперник – чуть ли не самый удобный из всех возможных. Питерские китайцы в явном спаде. Всего две победы в последних 11 матчах, без шансов проигрывают даже в Сочи. Много вопросов к способности игроков «Шанхая» стабильно демонстрировать более-менее приличный уровень мастерства. Они неприятно удивляют тем, что всё чаще позволяют себе играть слабее ожидаемого. Так что заряженная, уставшая от поражений «Сибирь» должна оторваться в этой встрече по полной. Зрители точно увидят больше пяти заброшенных», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».