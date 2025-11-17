Скидки
«Сибирь» — «Шанхайские Драконы»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 17 ноября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» – «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа «Сибири» за 3.12.

17 ноября 2025, понедельник. 15:30 МСК
«Сибирь» на днях отправила уже второго главного тренера в отставку и уже с исполняющим обязанности главного тренера Ярославом Люзенковым проиграла свой 12-й матч подряд. Да, игра дала определённую толику позитива, допустим, новосибирцы хорошо начали ту встречу, но на одних эмоциях у московского «Динамо» не выиграешь. 12 поражений подряд — повторение антирекорда клуба в истории КХЛ. Следующее поражение рискует стать историческим. Новосибирцам необходимо победить.

Соперник для этой задачи в целом подходящий. У «Шанхая» — кризис. Четыре поражения в последних пяти матчах и всего лишь две победы в последних 11 матчах. Важно подчеркнуть: 4 из этих 11 поражений были за пределами основного времени, так что какие-то очки «Драконы» собрали. 8 из 22, если быть точным. Как я уже писал в своих предыдущих прогнозах, я думаю, что проблемы у команды Жерара Галлана сейчас из-за поздних сборов и сборки команды буквально в последние дни перед стартом регулярного чемпионата. Возможно, команде будет трудно вплоть до первого перерыва на декабрьский Кубок Первого канала.

Чего я жду от этой игры? Победы «Сибири». Отступать некуда, и каждый игрок должен выдать максимум. Надо прерывать серию поражений и сделать это лучше дома. Должны выходить на матч как на матч плей-офф. В такой ситуации брать победу «Сибири» очень рискованно, но, с другой стороны, большой коэффициент за победу как будто подталкивает к риску», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

