«Локомотив» — «Салават Юлаев»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ в Ярославле
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 5.5 за 2.75.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В субботу в Ярославле был зафиксирован чуть ли не самый сенсационный результат всей регулярки. «Локомотив» оконфузился по полной программе. Уступать дома 0:4 такому сопернику, как «Барыс», чемпионы не имеют права. Что же, тем злее они будут теперь, тем хуже для «Салавата Юлаева». Зацепиться за результат гостям не удастся. Радулов и Ко сделают всё, чтобы победить как минимум с разницей в три шайбы – как они же победили две недели назад в Уфе.

А с заряженным «Локомотивом» шансов у команды Козлова почти нет. При всём к ней уважении свои очки они забирают или у аутсайдеров, или максимум у таких же середняков. Вот и недавняя минимальная победа над СКА была из той же серии. Питерцы, идущие вне зоны плей-офф на Западе, отнюдь не гранд и не лидер чемпионата. Побеждать себе подобных у «Салавата» получается. А вот во встречах с топ-клубами сплошные поражения. Так будет и в Ярославле. С серьёзной разницей в счете и серьёзным тоталом (шесть заброшенных или больше)», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

