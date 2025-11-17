«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Локомотива» в первом периоде за 2.03.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Первый на Западе «Локомотив» (38 очков) принимает девятый на Востоке «Салават» (22). Последние две недели многие результаты не поддаются логике. Включая и предыдущий матч ярославцев на своей площадке. После 11 домашних побед кряду команда уступила 0:4 проблемному «Барысу». Гости дважды отличились в большинстве и забили три в третьем периоде. Можно предположить, что после поражения в воротах «Локомотива» снова появится Исаев, имя которого прежде всего связано с надежностью. Он второй после Фукале с коэффициентом надёжности 1.92. Александр Радулов в топе лучших игроков по голам (12), первый по полезности («+21»), но и третий по штрафным минутам (46).

«Салават» на выезде обыграл «Барыс» 2:1, но потом уступил 0:1 «Нефтехимику» Дома ситуация такая же нестабильная, как и на выезде: 3:5 с «Ладой», после успех со СКА (2:1). С такими результатами никогда не знаешь, как проявят себя уфимцы. «Локомотив» в 27 встречах забил 83 и пропустил 55, у «Салавата Юлаева» разница — 61:67. Ярославцы испытывают проблемы на выездах, но в начале ноября игра в Уфе стала для них успешной — 4:1. Гости выиграли 1:0 в стартовом отрезке, этот показатель должен повториться и дома. Дела «Салавата» не улучшились, а «Локомотив», наоборот, будет чрезмерно заведён.

Гостям необходимо подготовиться к мощному стартовому натиску. Уфимцам придётся много работать без шайбы. Как показывает история, после провалов с минимумом голов ярославцы забрасывают минимум по три шайбы в следующей игре. Плюс учитываем жажду поскорее перекрыть отсутствие голов во встрече с «Барысом», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».