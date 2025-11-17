Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Сергей Миронов раскритиковал Минфин за корректировку законопроекта о налогах букмекеров

Сергей Миронов раскритиковал Минфин за корректировку законопроекта о налогах букмекеров
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов раскритиковал Минфин за уступки, которые внесли в законопроект об ужесточении налоговой политики в отношении букмекеров, сообщает Life. Он также добавил, что его фракция проголосует против поправок.

Ранее Минфин скорректировал законопроект о повышении нагрузки, заменив налог в 5% с оборота на 7% от GGR.

«Букмекеры разжалобили чиновников тем, что высокие ставки задушат их бизнес и не позволят спонсировать спорт. Неужели всё так страшно? Теперь же бюджет получит на 50 млрд рублей меньше, чем в первоначальном варианте Минфина. Удивительно, как чутко прислушивается правительство к тем, кто делает деньги из воздуха, кто провоцирует игроманию, болезнь, которая ломает судьбы людей, их близких, и не лечится полностью. Мы будем голосовать против этой поправки!» — заявил чиновник.

Он также отметил, что ранее «Справедливая Россия — За правду» предлагала удвоить налоговую нагрузку на букмекеров по всем направлениям.

Материалы по теме
Министерство финансов смягчит законопроект об ужесточении налогов для букмекеров
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android