Сергей Миронов раскритиковал Минфин за корректировку законопроекта о налогах букмекеров

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов раскритиковал Минфин за уступки, которые внесли в законопроект об ужесточении налоговой политики в отношении букмекеров, сообщает Life. Он также добавил, что его фракция проголосует против поправок.

Ранее Минфин скорректировал законопроект о повышении нагрузки, заменив налог в 5% с оборота на 7% от GGR.

«Букмекеры разжалобили чиновников тем, что высокие ставки задушат их бизнес и не позволят спонсировать спорт. Неужели всё так страшно? Теперь же бюджет получит на 50 млрд рублей меньше, чем в первоначальном варианте Минфина. Удивительно, как чутко прислушивается правительство к тем, кто делает деньги из воздуха, кто провоцирует игроманию, болезнь, которая ломает судьбы людей, их близких, и не лечится полностью. Мы будем голосовать против этой поправки!» — заявил чиновник.

Он также отметил, что ранее «Справедливая Россия — За правду» предлагала удвоить налоговую нагрузку на букмекеров по всем направлениям.