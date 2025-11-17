Скидки
Германия — Словакия: кто фаворит матча квалификации ЧМ-2026, ставки и коэффициенты

17 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Германии и Словакии, выступающие в группе А. Игра пройдёт на немецком стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 6-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.25, это приблизительно 78% вероятности. Победа Словакии оценивается коэффициентом 12.3 (7%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.10 (15%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. «Тотал меньше 2.5 мяча» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а «тотал больше 2.5 мяча» — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

В первом круге очная встреча обернулась сенсацией. В Братиславе Словакия добыла победу со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Надёжная оборона и выстроенная система игры — главный козырь сборной Словакии. Задачу-минимум они выполнили, теперь поедут в Лейпциг показать себя. А там, если очень повезёт, ещё и за первое место в группе зацепятся. Нужно на заказ побеждать одну из сильнейших команд мира на её поле. Букмекеры в такой расклад совсем не верят.

Отбор ЧМ-2026: неужели Германия отдаст прямую путёвку на чемпионат мира?
