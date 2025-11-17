Нидерланды — Литва: прогнозы и ставки на матч квалификации ЧМ-2026

17 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Нидерландов и Литвы, выступающие в группе G. Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.06, что равно приблизительно 93% вероятности. Победа Литвы оценивается коэффициентом 52.0 (1%). Ничейный исход можно найти в линии за 16.0 (6%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.50.

В сентябре сборной Нидерландов пришлось неслабо напрячься в Каунасе. Фаворит повёл со счётом 2:0 к 33-й минуте, ничто не предвещало беды. Однако Литва отыгралась ещё до перерыва. Только гол Мемфиса Депая в середине второго тайма принёс гостям трудовую победу — 3:2. В оставшихся матчах похвастать аутсайдеру нечем. Ни одной победы за семь туров, хотя в той же группе выступает, например, сборная Мальты. Литовцы дважды сыграли с ней вничью — 1:1 и 0:0. Разошлись миром на своём поле с Финляндией — 2:2. В остальных четырёх встречах уступили. Закончат отборочный цикл на предпоследнем месте, опередив только Мальту.

Сборная Нидерландов заработала прямую путёвку на чемпионат мира, турнирной мотивации у неё нет.