«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Локомотива» в одну шайбу за 5.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Салават Юлаев Уфа

«Всякое случается с командами по ходу регулярного чемпионата. Вот и «Локомотив» сел в лужу в домашнем матче против скромного «Барыса» из Астаны. Ноль заброшенных шайб, четыре пропущенных: но всё же никто от такого не застрахован. Исаеву в Ярославле дали необходимую передышку, «Барыс» был максимально настроен на преодоление своих проблем — многое было против хозяев.

В гости к «Локомотиву» приезжает раздухарившийся «Салават Юлаев», который теперь представляет собой немного иную команду, уж точно отличающуюся от той, что была на старте регулярного чемпионата. Теперь уфимцы могут серьёзно потрепать нервы любому лидеру нашей лиги, задев попутно отбором очков и клубы более низких позиций. В предыдущем матче «Локомотив» выиграл в Уфе со счётом 4:1, прервав серию из нескольких успехов хозяев подряд. Сейчас «Салават» находится в стадии эмоционального подъёма: одолели СКА, Ремпал уже набрал первый результативный балл. Налаживаются ли дела? Скорее да, но пока на что-то большее, чем зона плей-офф, рассчитывать не стоит.

«Локомотив», очевидно, сильнее и уж точно не хочет допускать второго поражения кряду на родной площадке. Встреча останется за подопечными Боба Хартли, «Салават Юлаев» просто так её точно не отдаст и вполне может закрутить интригу, но ещё в основное время уступит минимально своему сопернику», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».