Названы шансы сборной Испании выиграть все матчи отбора ЧМ-2026

Названы шансы сборной Испании выиграть все матчи отбора ЧМ-2026
18 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Испании и Турции, выступающие в группе Е. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Испания — Турция. Последняя формальность
Испания — Турция. Последняя формальность

В пяти предыдущих турах испанцы одержали пять побед.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.24, что составляет приблизительно 78% вероятности.

Победа Турции оценивается коэффициентом 12.2 (7%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.10 (15%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

«Динамо» — «Спартак». Прогноз: жизнь без Кудашова начинается с дерби
«Динамо» — «Спартак». Прогноз: жизнь без Кудашова начинается с дерби
