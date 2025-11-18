Испания — Турция: прогноз на игру в Севилье

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Испания — Турция от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: Испания победит в один мяч за 4.50.

Испанцам осталось уладить формальности. На своём поле они не склонны валять дурака. Единственная осечка в квалификации к Евро-2024 случилась в Шотландии (0:2), а в родных стенах добыли четыре победы из четырёх возможных, все — с разницей минимум в два мяча. Предпосылок для исключения из правила не разглядеть.

Турция находится далеко не в лучшем состоянии, однако и испанцы в середине столь утомительного сезона вряд ли погонятся за разницей. Дело почти сделано, нужно довершить начатое — и по клубам. В такой ситуации любая ставка – повышенный риск. П1 за 1.24 не впечатляют даже для экспресса, а лезть в форы опасно.

Что остаётся? Пожалуй, голы. Турция на выезде удивительно результативна: шесть мячей Болгарии, три — Грузии. Теперь сопротивление будет иным, но ведь турки и пропускали в обоих случаях. В Тбилиси даже дважды. Пожалуй, «обе забьют» за 2.10 выглядит приемлемо. Если любите рисковать, подумайте о победе сборной Испании с разницей в один мяч за 4.50. Что-то в духе 2:1 вполне вероятно: на классе, без лишних усилий.