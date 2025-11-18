Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Динамо» победить «Спартак» в первом матче без Кудашова

Стали известны шансы «Динамо» победить «Спартак» в первом матче без Кудашова
Комментарии

18 ноября в Москве «Динамо» примет «Спартак» на льду «ВТБ Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет первая игра бело-голубых после ухода Алексея Кудашова с поста главного тренера.

Материалы по теме
«Динамо» — «Спартак». Прогноз: жизнь без Кудашова начинается с дерби
«Динамо» — «Спартак». Прогноз: жизнь без Кудашова начинается с дерби

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.20 (46%), в то время как победа «Спартака» оценивается в 3.05 (32%).

Ничья и овертайм идут за 4.20 (22%).

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.82, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Материалы по теме
Испания — Турция. Последняя формальность
Испания — Турция. Последняя формальность
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android