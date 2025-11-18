Стали известны шансы «Динамо» победить «Спартак» в первом матче без Кудашова

18 ноября в Москве «Динамо» примет «Спартак» на льду «ВТБ Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет первая игра бело-голубых после ухода Алексея Кудашова с поста главного тренера.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.20 (46%), в то время как победа «Спартака» оценивается в 3.05 (32%).

Ничья и овертайм идут за 4.20 (22%).

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.82, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05. Гол на первой минуте идёт за 11.5.