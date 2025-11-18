Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

«Динамо» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Спартак» забьёт в первом периоде за 1.70.

Материалы по теме
Испания — Турция. Последняя формальность
Испания — Турция. Последняя формальность

Внезапная отставка Алексея Кудашова выглядит крайне непонятной, а впереди — «Спартак». Как отреагируют хоккеисты? Непонятно. Многие из них приходили в клуб именно под Кудашова.

Красно-белые в ноябре совсем не впечатляют. Две победы в шести предыдущих матчах: с «Сочи» в овертайме и с «Сибирью». То есть с двумя аутсайдерами. Впрочем, кое-какие намёки на позитив есть. Во-первых, Иван Морозов отбыл дисквалификацию, пошёл на снижение зарплаты и вернулся на лёд. Однозначное усиление атаки.

Во-вторых, «Спартак» отдыхал аж с 14 ноября. Причём три предыдущих матча провёл на своём льду. По идее, проблем с энергией и свежестью здесь быть не должно. Да и те самые 0:5 вряд ли забылись. Дополнительный отдых при полном отсутствии перелётов — серьёзный козырь. Ждём от красно-белых бодрого хоккея, хорошего движения и обилия моментов. На гол «Спартака» в первом периоде дают 1.70, на победу гостей с нулевой форой — 2.07. Оба варианта хороши.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android