«Трактор» — «Металлург»: определён фаворит матча КХЛ

18 ноября в Челябинске на льду «Арены-Трактор» «Трактор» сыграет с лидером Восточной конференции и всей КХЛ магнитогорским «Металлургом». Матч начнётся в 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Металлурга» в основное время предлагают примерно за 2.25, тогда как успех «Трактора» идёт за 2.70.

Ничья и овертайм оцениваются коэффициентом 4.20.

Аналитики при этом ждут достаточно результативный хоккей. Тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Если обе команды забросят минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.52 — 65% вероятности.