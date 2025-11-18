«Трактор» — «Металлург»: прогноз на игру в Челябинске

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ «Трактор» — «Металлург».

Ставка: «Металлург» забьёт как минимум три гола за 1.65.

В атаке у «Магнитки» слишком много людей, способных, скажем так, выиграть матч в одиночку. Владимир Ткачёв в числе лучших бомбардиров лиги, Сергей Толчинский добавляет скорости и креатива, а свежий фактор — возвращение Евгения Кузнецова домой. Экс-звезда НХЛ уже успел отдать семь результативных передач в 10 матчах за «Металлург» и в игре со СКА выходил в первом звене. Кузнецов не всегда бросает сам, но стягивает на себя внимание и раздаёт передачи под бросок.

При всём уважении к статусу дерби и домашнему льду именно гости сейчас выглядят более цельной и предсказуемой командой. У Разина выстроена система: четыре боеспособных звена, агрессивный форчек, отличное большинство. В Челябинске же даже после прошлогоднего финала Кубка Гaгaринa продолжаются качели — «Трактор» легко может выдать вспышку в один матч, но на дистанции слишком часто расплачивается за ошибки в своей зоне. А тут ещё и без тренера остался перед самой встречей.

С учётом формы и статистики логично ждать открытый, быстрый матч, где преимущество по качеству атаки окажется на стороне гостей. «Металлург» стабильно забрасывает минимум три шайбы даже командам с более крепкой, чем у нынешнего «Трактора», обороной, а сами челябинцы, судя по последним турам, слишком часто проваливаются в меньшинстве и при позиционной защите.