Бразилия — Тунис: коэффициенты и ставки букмекеров

18 ноября в Лилле (Франция) сборная Бразилии сыграет с Тунисом на «Декатлон Арене». Начало встречи — в 21:30 мск. Товарищеский статус не отменяет серьёзности: для бразильцев это репетиция перед мировым первенством, а для тунисцев — шанс примерить на себя уровень топ-соперника.

Букмекеры без всяких сюрпризов на стороне южноамериканцев. Победа Бразилии идёт в районе 1.30, что примерно соответствует 70% вероятности.

Ничья оценивается коэффициентами около 6.00, а успех Туниса — в пределах 9.30.

Рынок голов ожидает достаточно открытый футбол. Тотал больше 2.5 гола предлагают примерно за 1.49, а тотал меньше 2.5 гола идёт за 2.50.

Индивидуальный тотал Бразилии больше 1.5 мяча оценивается около 1.30, а Ф (-1) на «селесао» держится в районе 1.38.

