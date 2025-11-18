Бразилия — Тунис: прогноз на матч 18 ноября

Прогноз на товарищеский матч Бразилия — Тунис от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: Бразилия победит с разницей в 2-3 мяча за 2.43.

Календарь у Туниса тяжёлый: третья игра за неделю, да ещё и с перелётом в Европу сразу после матчей в Радесе. На фоне свежей Бразилии, которая свободно может использовать ротацию, это рискует превратиться в постоянное запаздывание в единоборствах и потерю плотности между линиями. Серьёзный удар для организованного футбола Трабелси.

Несмотря на феноменальную квалификацию тунисцев, сценарий в Лилле видится довольно приземлённым. Бразилия уже обосновалась в Европе, перелёт из Лондона минимален, а Анчелотти может позволить себе точечную ротацию без падения качества. На длинном отрезке в 90 минут это почти неизбежно должно выливаться в минимум два мяча разницы. Тунис способен какое-то время держать нули, однако под натиском скорости и класса уступит.

С учётом расстановки сил и линии букмекеров наиболее логично выглядит осторожная ставка через фору. Победа сборной Бразилии с форой (-1.5) с коэффициентом 1.78 выглядит очень перспективно. Однако мы бы ожидали такой сценарий, при котором команда Анчелотти выиграет в два-три мяча или всухую. Например, со счётом 2:0. Прямо как с Сенегалом.