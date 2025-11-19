Ямайка — Кюрасао: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Ямайка – Кюрасао от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Дик Адвокат сделал Кюрасао машиной по набору очков, но на решающий выезд в Кингстон не прилетит по семейным обстоятельствам. Командой, которая находится в одной ничьей от сенсационного выхода на ЧМ, с бровки будут руководить помощники. Хотя сам нидерландец остаётся главным тренером и будет держать руку на пульсе.

При этом отпечаток Адвоката виден в каждой атаке. Команда забила 13 мячей и пропустила всего три в пяти турах квалификационного раунда. Разгромила Бермуды (7:0) накануне и, как мы уже сказали, ранее обыграла Ямайку дома. Центр управления здесь — Леандро Бакуна, а впереди на сумасшедшем ходу Йорди Паулина, который оформил дубль в матче с Бермудами.

Ямайка обязана идти вперёд, подталкиваемая полным стадионом и пониманием, что ничья их отправит в стыки. Кюрасао достаточно не проиграть, и логично ждать от команды Адвоката более аккуратного начала, с низким блоком и ставкой на редкие, но ядовитые выпады через Паулину и компанию. При таком раскладе трудно поверить в открытую перестрелку, но и на сценарий «одна забила — другая промолчала» тоже не тянет.

Ямайка дома почти всегда находит гол, а Кюрасао в этой квалификации забивает всем подряд. И сейчас у обеих сторон достаточно качества, чтобы вскрыть оборону соперника хотя бы раз. Кое-где и эмоциям будет место — пенальти или удаления не исключены. Оптимальным видится аккуратный счёт 1:1 или 2:1 в чью-то пользу. Мы бы просто взяли голы в обе стороны в качестве ставки. Никто не захочет идти в стыки, когда есть шанс напрямую попасть в США.