Стали известны шансы «Вашингтона» победить «Эдмонтон»
20 ноября в Вашингтоне местный «Вашингтон Кэпиталз» примет «Эдмонтон Ойлерз» на льду «Кэпитал Уан-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Это будет первая очная встреча команд в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.80, в то время как победа «Эдмонтона» оценивается в 2.20.
Ничья и овертайм идут за 4.40.
Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.84.
Гол на первой минуте идёт за 11.5.
Комментарии
