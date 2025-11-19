МБА — «Автодор»: определён фаворит матча Единой лиги ВТБ
19 ноября в Москве МБА-МАИ примет «Автодор» на паркете «Баскет-холла». Начало матча запланировано на 16:00 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу МБА-МАИ в основное время предлагается с коэффициентом 1.35, в то время как победа «Автодора» оценивается в 3.50.
Ничья и овертайм идут за 16.0.
Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 160.5 очка доступен с коэффициентом 1.70, а тотал больше 160.5 очка — с коэффициентом 2.10. Если МБА выиграет обе половины, зайдёт коэффициент 2.46.
