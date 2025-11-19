МБА-МАИ — «Автодор»: прогноз на матч 19 ноября

Прогноз на матч Единой лиги ВТБ МБА-МАИ — «Автодор» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТБ 76.5 очка «Автодора» за 1.95.

МБА-МАИ в начале сезона выстрелил, одно время даже возглавляя таблицу. Справедливости ради календарь оказался приятным. Первые встречи с представителями топ-4 пошли только в середине ноября! До этого выжимали максимум с середняками и аутсайдерами, накопив уверенности в собственных силах.

Как только уровень сопротивления возрос, пошёл неудачный отрезок. К игре с саратовцами МБА-МАИ подходит с серией из трёх поражений. Основные вопросы вызывает первое из них — на своём паркете от «Пари Нижнего Новгорода» (84:94). Дальше пришлось гостить у «Зенита» (69:83) и «Локомотива-Кубань» (79:93). Бились, старались, но в итоге закономерно уступали.

Москвичи опустились на шестую строчку, снизу подпирает «Уралмаш». Шансы на победу у них, пожалуй, повыше, но перекос в линии кажется чрезмерным. «Автодор», похоже, прошёл низшую точку и к середине ноября выглядел заметно бодрее. Второй момент — очные встречи. В трёх из четырёх последних играх в Москве клуб из Саратова брал верх. И неизменно набирал как минимум 80 очков.

Брать ли П2 за 3.50 — дело вкуса. На наш взгляд, игра стоит свеч. Вариант попроще — ИТБ 76.5 очка «Автодора» за 1.95. МБА даже от «Самары» на своём паркете получил 87 очков. У команд имелось трое суток на восстановление, проблем с движением с энергией быть не должно. Ждём бодрый баскетбол с добротной результативностью.