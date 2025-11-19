Названы шансы УНИКСа прервать победную серию «Енисея»

19 ноября в Казани УНИКС примет «Енисей» на паркете «Баскет-холла». Начало матча запланировано на 19:30 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ.

«Енисей» идёт на серии из четырёх побед, УНИКС выиграл три матча кряду.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу УНИКСа в основное время предлагается с коэффициентом 1.07, в то время как победа «Енисея» оценивается в 11.0.

Ничья и овертайм идут за 20.0.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 160.5 очка доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 160.5 очка — с коэффициентом 1.80.

Если УНИКС выиграет обе половины, зайдёт коэффициент 1.50.