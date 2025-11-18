Скидки
Испания — Турция: прогноз Игоря Семшова на матч отбора ЧМ-2026

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Испания — Турция.

Ставка: победа Испании 3:0 за 6.80.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Турция
«Луис де ла Фуэнте побил рекорд Висенте дель Боске, укрепляя оборону «Красной фурии». Испания показывает невероятную защиту: за пять туров пропустила всего 1.3 ожидаемых гола — лучший показатель среди Европы. Победа над Грузией (4:0) дала рекорд — 30 матчей без поражений в основное время, и 31-й уже близко. В очной встрече, прошедшей в турецком Конье, хет-триком отметился яркий хавбек лондонского «Арсенала» Микель Мерино. Сможет ли он снова напомнить о себе в предстоящей встрече?

Турция уверенно заняла второе место, сделав всё возможное под руководством Винченцо Монтеллы — победы над двумя соперниками обеспечили им стабильную позицию. Хотя шанс на первое место ещё есть, для этого нужно обыграть оппонентов с разницей в семь мячей. Есть вероятность, что лидер команды Хакан Чалханоглу проведёт весь матч на скамейке, чтобы избежать лишней жёлтой карточки и пропуска важной стыковой игры за путёвку на чемпионат мира.

После 0:6 дома турки, вероятно, будут играть более аккуратно, но стремление к мести останется. Учитывая, что Испания забивала в среднем 2.8 раза на выезде, а Турция пропускала от слабых соперников, можно ожидать уверенную победу — 3:0», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

