Испания — Турция: прогноз Романа Гутцайта на матч квалификации ЧМ-2026

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Испания — Турция.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.22.

«Заключительный матч отбора к чемпионату мира сборная Испании проведёт с Турцией. Встреча состоится в Севилье на стадионе «Ла Картуха», и организаторы идеально выбрали место — в Андалусии будет отличная футбольная погода: около +18 °C и ясно. Так что ни жара, ни осенние дожди не станут помехой для зрелищного футбола.

Испания подходит к игре в прекрасной форме: команда ещё не пропускала в этом отборе, уверенно лидирует в группе и демонстрирует стабильный контроль над любым соперником. Даже несмотря на возможную ротацию, серьёзных изменений в составе не ожидается. Луис де ла Фуэнте наверняка сохранит костяк команды — тех, кто недавно разгромил Грузию на выезде, решив всё ещё в первом тайме. Это означает, что качество игры и привычный темп испанцев не должны снизиться. Турция же, напротив, постарается закончить цикл на позитивной ноте. Команда Винченцо Монтеллы играет в яркий, атакующий футбол и, несмотря на поражение 0:6 от Испании в первом матче, в остальных встречах регулярно забивала и создавала множество моментов.

Поэтому, несмотря на очевидный перевес в пользу хозяев, можно ожидать открытый футбол и большое количество голевых эпизодов. Испания продолжит владеть мячом и контролировать ход встречи, но и Турция, освобождённая от турнирного давления, наверняка сыграет смело. Всё складывается к тому, что матч в Севилье получится результативным и подарит зрителям немало опасных моментов», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».