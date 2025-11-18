Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Испания — Турция: прогноз Романа Гутцайта на матч квалификации ЧМ-2026

Испания — Турция: прогноз Романа Гутцайта на матч квалификации ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Испания — Турция.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.22.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Заключительный матч отбора к чемпионату мира сборная Испании проведёт с Турцией. Встреча состоится в Севилье на стадионе «Ла Картуха», и организаторы идеально выбрали место — в Андалусии будет отличная футбольная погода: около +18 °C и ясно. Так что ни жара, ни осенние дожди не станут помехой для зрелищного футбола.

Испания подходит к игре в прекрасной форме: команда ещё не пропускала в этом отборе, уверенно лидирует в группе и демонстрирует стабильный контроль над любым соперником. Даже несмотря на возможную ротацию, серьёзных изменений в составе не ожидается. Луис де ла Фуэнте наверняка сохранит костяк команды — тех, кто недавно разгромил Грузию на выезде, решив всё ещё в первом тайме. Это означает, что качество игры и привычный темп испанцев не должны снизиться. Турция же, напротив, постарается закончить цикл на позитивной ноте. Команда Винченцо Монтеллы играет в яркий, атакующий футбол и, несмотря на поражение 0:6 от Испании в первом матче, в остальных встречах регулярно забивала и создавала множество моментов.

Поэтому, несмотря на очевидный перевес в пользу хозяев, можно ожидать открытый футбол и большое количество голевых эпизодов. Испания продолжит владеть мячом и контролировать ход встречи, но и Турция, освобождённая от турнирного давления, наверняка сыграет смело. Всё складывается к тому, что матч в Севилье получится результативным и подарит зрителям немало опасных моментов», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Испания — Турция. Последняя формальность
Испания — Турция. Последняя формальность
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android