Испания — Турция: прогноз Алексея Гасилина на встречу квалификации чемпионата мира

Испания — Турция: прогноз Алексея Гасилина на встречу квалификации чемпионата мира
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Испания — Турция.

Ставка: победа Испании за 1.22.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испания подходит к матчу на фоне яркой игры Микеля Мерино в предыдущей встрече с Турцией — его хет-трик показал, насколько мощно работает середина поля у хозяев, даже независимо от того, кто именно выйдет на этих позициях. Та встреча закончилась убийственным счётом 6:0 в пользу испанцев. Турция после того поражения попала под серьёзный прессинг от болельщиков и экспертов, команда едет в Мадрид под давлением и с вопросами касательно обороны. Я уж молчу о разнице в классе и мастерстве игроков этих сборных. Для меня здесь всё очевидно, Испания однозначно победит», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

