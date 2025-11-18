Испания — Турция: прогноз Алексея Гасилина на встречу квалификации чемпионата мира

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Испания — Турция.

Ставка: победа Испании за 1.22.

«Испания подходит к матчу на фоне яркой игры Микеля Мерино в предыдущей встрече с Турцией — его хет-трик показал, насколько мощно работает середина поля у хозяев, даже независимо от того, кто именно выйдет на этих позициях. Та встреча закончилась убийственным счётом 6:0 в пользу испанцев. Турция после того поражения попала под серьёзный прессинг от болельщиков и экспертов, команда едет в Мадрид под давлением и с вопросами касательно обороны. Я уж молчу о разнице в классе и мастерстве игроков этих сборных. Для меня здесь всё очевидно, Испания однозначно победит», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».