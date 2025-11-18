Австрия — Босния и Герцеговина: прогноз Кирилла Полякова на отборочную игру ЧМ-2026

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч Австрия — Босния и Герцеговина.

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Заруба за первое место и прямой выход на чемпионат мира. Но есть нюанс. Австрийцам достаточно сыграть вничью, а Боснии нужна только победа.

Австрия в семи матчах набрала 18 очков, одержав шесть побед, и неожиданно в октябре проиграла 0:1 Румынии. Хозяева надёжно играют в обороне (всего три пропущенных мяча в отборе) и мощно в атаке (хотя половину голов набили в матче с Сан-Марино 10:0).

Босния и Герцеговина отстаёт от соперника на два очка. В матче первого круга боснийцы проиграли Австрии дома 1:2, а потом сыграли вничью с Кипром 2:2. Но забивают они регулярно — во всех матчах квалификации.

С учётом мотивации команд и их результативности в этом отборе, думаю, что обе забьют», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».