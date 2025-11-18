Скидки
Уэльс — Северная Македония: прогноз Кирилла Полякова на встречу квалификации ЧМ-2026

Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч Уэльс — Северная Македония.

Ставка: победа Уэльса и ТМ 3.5 за 2.15.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 10-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Уэльс
Не начался
Северная Македония
«Тут борьба исключительно за стыки. Хотя в теории кто-то может залететь и на первое место. Но поверить в поражение Бельгии от Лихтенштейна просто невозможно. Так что Северная Македония и Уэльс будут играть за второе место.

У тех и у других по 13 очков. Македония сейчас выше только из-за разности мячей 12:3, тогда как у валлийцев – 14:10. При таких раскладах Уэльсу нужна только победа, а Македонии достаточно сыграть и вничью.

В первом круге была ничья 1:1. Кажется, что такой сценарий вероятен и сейчас. Македония пропускает меньше всех в этой группе, а Уэльсу очень сложно играть против компактной обороны.

Но фактор домашнего поля имеет огромное значение для валлийцев. Трибуны должны погнать вперёд. Однако голов все равно много не жду. Поэтому возьму победу Уэльса через тотал меньше 3.5», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».

