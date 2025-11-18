Беларусь — Греция: ставка Игоря Семшова на игру квалификации ЧМ-2026 18 ноября

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Беларусь — Греция.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

«Подшефные Карлоса Алоса переживают кризис: четыре поражения в пяти турах с крупными счетами. Всё казалось безнадёжным — 0:2 от Шотландии, 1:5 и 0:6 от Греции и Дании. Однако последние игры внушают оптимизм: минимальное поражение от Шотландии (1:2) и ничья с Данией (2:2). Беларусь показала боевой дух. Безусловно, как ранее уже заявлял, Валерий Громыко – большая надежда хозяев в предстоящем матче. Хавбек уже и забил, и отдал передачу, но чего стоит ожидать от него в матче с греками?

Греческий футбол достиг пика в 2014 году, а затем огонь угас. После выхода в плей-офф ЧМ-2014 их успехи иссякли. Уже более 10 лет «пиратский корабль» не участвует в крупных турнирах. В нынешней квалификации надежды уничтожила серия из трёх поражений: дважды от Дании и одно от Шотландии.

Беларусь и «эллины» показывают ужасающую защиту: в среднем пропускают более двух мячей за игру. Статистика впечатляющая — ожидаю результативный матч. Рекомендую ставку на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».