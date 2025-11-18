«Ак Барс» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Казани

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.80.

«В последние три недели ЦСКА провёл восемь матчей. Из них уступил в шести, а обыграть смог только «Северсталь» и «Сибирь». В Казань армейцы приезжают с хвостом из двух неприятных поражений подряд. Понятно, что настрой у команды Никитина будет запредельный. И армейцы вполне способны хоть чуть-чуть реабилитировать себя – и одержать первую за месяц победу над топ-соперником.

Сколько бы проблем ни было в игре красно-синих, у «Ак Барса» их как минимум не меньше. Слишком много ошибается оборона, что даст много шансов индивидуально сильному нападению гостей. Не выручают вратари – у ЦСКА на этом рубеже опять же постабильнее. Наконец, казанцы уверенно берут очки у слабых оппонентов, а вот против звёздных команд выглядят крайне плохо. Так что брал бы победу армейцев. И тотал в 6-7 заброшенных. В матчах с участием «Ак Барса» голов в последнее время много, да и москвичи с точки зрения надёжности далеки от идеала, к которому приучил их же главный тренер», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».